Смс уведомления

Есть сервис управления арендой недвижимости. в нем есть таблица заезды, выезды

http://prntscr.com/h7lt0h

по каждой брони мы получаем номер телефона

рус, китайский -с любой страны.

все это хранится в

https://www.bookingsync.com/ вот их апи http://developers.bookingsync.com/

с помощью Апи можно эту информацию о госте получать (номер, дата заеда и дата выезда)

нужно

после брони

отправить смс

за 0-2 дня до заезда отправить смс

в день заезда

и на утром после заезда

и на след день после выезда

реализовать на

https://prostor-sms.ru/

или

https://sendpulse.com/ru/