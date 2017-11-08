Смс уведомления

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Есть сервис управления арендой недвижимости. в нем есть таблица заезды, выезды

http://prntscr.com/h7lt0h

по каждой брони мы получаем номер телефона

рус, китайский -с любой страны.

все это хранится в 

https://www.bookingsync.com/  вот их апи http://developers.bookingsync.com/

с помощью Апи можно эту информацию о госте получать (номер, дата заеда и дата выезда)

нужно

после брони

 отправить смс

за 0-2 дня до заезда отправить смс

в день заезда

и на утром после заезда

и на след день после выезда

реализовать на 

https://prostor-sms.ru/

или 

https://sendpulse.com/ru/

8 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-4)

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