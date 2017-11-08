Сервис приема и активации СМС

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки244 просмотра

Здравствуйте, необходимо сделать аналог сервиса 5sim.net, как все работает можно посмотреть на сайте, необходимо все тоже самое. Работа для тех кто сталкивался с таким, и понимает как его реализовать. Указывайте цену и сроки.

8 лет назад
forest1377
Дмитрий 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров