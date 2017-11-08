Решение проблемы по входу в админку сайта на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок166 просмотров

Перестал работать вход в админку сайта. 

После ввода логина и пароля — страница обновляется, ничего не происходит.

Некоторые попытки исправить самостоятельно результата не дали.

Проблем в хостинге обнаружено не было "Сервер на котором расположен Ваш аккаунт работает в штатном режиме. В логе ошибок относительно домена записей не наблюдаем. "

Необходимо исправить эту проблему и указать в чём была причина.

MODX
8 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров