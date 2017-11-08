Решение проблемы по входу в админку сайта на MODx

Перестал работать вход в админку сайта.

После ввода логина и пароля — страница обновляется, ничего не происходит.

Некоторые попытки исправить самостоятельно результата не дали.

Проблем в хостинге обнаружено не было "Сервер на котором расположен Ваш аккаунт работает в штатном режиме. В логе ошибок относительно домена записей не наблюдаем. "

Необходимо исправить эту проблему и указать в чём была причина.