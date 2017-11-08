Доработка сайта на джумле + виртумарт: Прикрутить сервис онлайн оплаты Монета. Разместить информацию о нем на сайте.
Решение проблемы по входу в админку сайта на MODx
Перестал работать вход в админку сайта.
После ввода логина и пароля — страница обновляется, ничего не происходит.
Некоторые попытки исправить самостоятельно результата не дали.
Проблем в хостинге обнаружено не было "Сервер на котором расположен Ваш аккаунт работает в штатном режиме. В логе ошибок относительно домена записей не наблюдаем. "
Необходимо исправить эту проблему и указать в чём была причина.
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