Здравствуйте! Сайт бойцовские-клубы.рф Необходимо через базу данных, удалить все фото клубов. Логотип, информация, описание остается удаляем только фото из галереи клуба у всех клубов. Прошу УКАЗАТЬ стоимость за данную работу, а не ...
Доработка сайта джумла+виртумарт
Доработка сайта на джумле + виртумарт:
Прикрутить сервис онлайн оплаты Монета.
Разместить информацию о нем на сайте.
Заявки фрилансеров
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