Доработка сайта джумла+виртумарт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка174 просмотра

Доработка сайта на джумле + виртумарт:

Прикрутить сервис онлайн оплаты Монета. 

Разместить информацию о нем на сайте.

Joomla
8 лет назад
NatashaR
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров