Задание: написать парсер на ВП для дискаунтера путешествий, чтобы отсюда (https://www.holiday.by/agencies/discount/tours) доставал раз в сутки сайт все туры и синхронизировал с проектом на вордпрессе.

От вас нужны ориентировочные сроки и стоимость разработки.

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