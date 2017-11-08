Написать парсер

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  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок129 просмотров

Задание: написать парсер на ВП для дискаунтера путешествий, чтобы отсюда (https://www.holiday.by/agencies/discount/tours) доставал раз в сутки сайт все туры и синхронизировал с проектом на вордпрессе.

От вас нужны ориентировочные сроки и стоимость разработки. 

Далее мы свяжемся с вами для уточнения деталей. 

WordPress
8 лет назад
anna_los
Анна 
34 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров