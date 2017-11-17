Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка142 просмотра

Задание по магенто 

https://drive.google.com/open?id=1lovS_Tb55ojBPT9FYmphDPibMmh33I0e 

Magento
8 лет назад
gev-pro
Геворг 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад
$50
1 день
Отличный мастер, знаток своего дела и просто ОЧЕНЬ хороший человек. Сделал даже больше чем я просил, поправил мне все, работал больше чем заплатили. Большое спасибо тебе Сергей, побольше бы таких мастеров как ты. Рекомендую всем кому нужен реально хороший спец!!!
както так.

Заявки фрилансеров

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад