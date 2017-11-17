Отличный мастер, знаток своего дела и просто ОЧЕНЬ хороший человек. Сделал даже больше чем я просил, поправил мне все, работал больше чем заплатили. Большое спасибо тебе Сергей, побольше бы таких мастеров как ты. Рекомендую всем кому нужен реально хороший спец!!!