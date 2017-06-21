Здравствуйте! Такой вопрос есть сайт на движке ocStore 1.5.4 Необходимо перенести вкладку Элементы коллекции под картинку , чтобы были картинки с ценами как они во вкладке сейчас просто отображались под главной картинкой товара. http://keramix-crimea.ru/plitka/keramicheskaya_plitka_simferopol/interkerama-simferopol/batik_intarkerama_simferopol Вот такая вот задача! Сайт http://keramix-crimea.ru Ребята ...