Stels010

Константин Мирный Stels010

 
37 летРоссия/Сим
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно сделать сайт

    Здравствуйте нужно сделать сайт подобный этому  MEBEL196. RU, это должен быть мультимагазин с возможностью оплаты и субдоменами по городам... Жду предложений

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать мобильное приложение для сайта поиска и покупки авиабилетов

    Здравствуйте! Есть сайт https://aviazakaz.com, на нем крутится виджет бронирования и покупки авиабиетов, необходим грамотный человек, кто сможет сделать мобильное приложение. Сайт на вордпресе если что. Если нужны какие либо доступы говорите. Интересует цена и сроки

    WordPress
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно расширить меню, и сделать страницы категорий

    Здравствуйте Есть 2 сайта на вордпрессе, для начала нужно расширить меню в хедере, добавить 3 сслки на новые категории, затем для этих ссылок создать страницы.   ТЗ примерное во вложение. Связь по скайпу! Жду предложений. примеры работ, и цены ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать мобильную версию сайта

    Здравствуйте. Нужно сделать мобильную версию для сайта http://keramix-crimea.ru, зачатки моб. версии есть. Сайт на старом [url=http://myopencart.ru/]ocStore[/url] версия 1.5.4.1.2. могу скинуть сайт чтобы развернули и работали. Жду предложений с ценами!

    ocStore
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать меню брэндов для сайта

    Здравствуйте! есть сайт http://keramix-crimea.ru, хотелось бы сделать меню брэндов товаров находящихся на сайте,  по принципу меню как сделано по нажатию кнопки категории товаров. Сейчас есть брэнды они распологаются под слайдером, при нажатии на логотип выводятся все ...

    ocStore
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поменять тип вывода вкладки в карточки товара в ocstore 1.5.4

    Здравствуйте! Такой вопрос есть сайт на движке ocStore 1.5.4    Необходимо перенести вкладку Элементы коллекции под картинку , чтобы были картинки с ценами как они во вкладке сейчас просто отображались под главной картинкой товара. http://keramix-crimea.ru/plitka/keramicheskaya_plitka_simferopol/interkerama-simferopol/batik_intarkerama_simferopol   Вот такая вот задача!  Сайт http://keramix-crimea.ru Ребята ...

    ocStoreКарточки товаров
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переделать меню и настроить шаблон для OcStore

    Здравствуйте есть сайт [url=https://opencartforum.com/go/?url=http://keramix-crimea.ru]http://keramix-crimea.ru[/url]  шаблон не стандартный! Необходимо сделать меню как на [url=https://opencartforum.com/go/?url=http://magbo.ru]http://magbo.ru[/url] (при нажатии на категории товаров выпадает меню) или сделать чтобы при наведении на меню сантехника например выпадало меню с разделами.  Движок сайта Ocstore 1.5.4.1 доступ в ...

    OpenCartocStore
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
sha9
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Нужно расширить меню, и сделать страницы категорий
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Все супер обращаюсь не первый раз, все всегда по высшему классу!
Ответный отзыв
sha9
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Сделать мобильную версию сайта
Все четко. Приятно работать, быстрая коммуникация своевременная оплата, быстрая проверка работы. Рекомендую.
Все сделано четко и довольно быстро, рекомендую исполнителя!
Ответный отзыв
web2up
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Сделать меню брэндов для сайта
Надежный заказчик, всегда на связи, четкое задание, быстрая оплата. Приятно было работать. Всем рекомендую.
Отличный исполнитель, сделал все так, как и требовалось... Быстро и четко! Рекомендую!
Ответный отзыв
seo_isa
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Переделать меню и настроить шаблон для OcStore
Отличный заказчик. Оплата вовремя. Четко поставленное задание. Рекомендую!
Отличный исполнитель, знает что делает, быстро приступает к делу! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв