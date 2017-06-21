Здравствуйте нужно сделать сайт подобный этому MEBEL196. RU, это должен быть мультимагазин с возможностью оплаты и субдоменами по городам... Жду предложений
- Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Есть сайт https://aviazakaz.com, на нем крутится виджет бронирования и покупки авиабиетов, необходим грамотный человек, кто сможет сделать мобильное приложение. Сайт на вордпресе если что. Если нужны какие либо доступы говорите. Интересует цена и срокиМобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Есть 2 сайта на вордпрессе, для начала нужно расширить меню в хедере, добавить 3 сслки на новые категории, затем для этих ссылок создать страницы. ТЗ примерное во вложение. Связь по скайпу! Жду предложений. примеры работ, и цены ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать мобильную версию для сайта http://keramix-crimea.ru, зачатки моб. версии есть. Сайт на старом [url=http://myopencart.ru/]ocStore[/url] версия 1.5.4.1.2. могу скинуть сайт чтобы развернули и работали. Жду предложений с ценами!Завершен6 лет назад
Здравствуйте! есть сайт http://keramix-crimea.ru, хотелось бы сделать меню брэндов товаров находящихся на сайте, по принципу меню как сделано по нажатию кнопки категории товаров. Сейчас есть брэнды они распологаются под слайдером, при нажатии на логотип выводятся все ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте! Такой вопрос есть сайт на движке ocStore 1.5.4 Необходимо перенести вкладку Элементы коллекции под картинку , чтобы были картинки с ценами как они во вкладке сейчас просто отображались под главной картинкой товара. http://keramix-crimea.ru/plitka/keramicheskaya_plitka_simferopol/interkerama-simferopol/batik_intarkerama_simferopol Вот такая вот задача! Сайт http://keramix-crimea.ru Ребята ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать прасер для сайта http://keramix-crimea.ru (ocStore 1.5.4) с сайта magbo....ru. В виде скрипта или модуля. Смысл в том чтобы слить товары но с возможностью просмотра и выбораВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте есть сайт [url=https://opencartforum.com/go/?url=http://keramix-crimea.ru]http://keramix-crimea.ru[/url] шаблон не стандартный! Необходимо сделать меню как на [url=https://opencartforum.com/go/?url=http://magbo.ru]http://magbo.ru[/url] (при нажатии на категории товаров выпадает меню) или сделать чтобы при наведении на меню сантехника например выпадало меню с разделами. Движок сайта Ocstore 1.5.4.1 доступ в ...Завершен7 лет назад