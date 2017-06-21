Переделать меню и настроить шаблон для OcStore

Не работает форма - не приходят письма. Нужно так же изменить ее месторасположение и сделать что бы сворачивалась после отправки заявки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте есть сайт http://keramix-crimea.ru шаблон не стандартный! Необходимо сделать меню как на http://magbo.ru (при нажатии на категории товаров выпадает меню) или сделать чтобы при наведении на меню сантехника например выпадало меню с разделами.
Движок сайта Ocstore 1.5.4.1 доступ в админку есть, доступ по фтп тоже есть, но необходимо добавлять ip в разрешенные у хостера
Установлены модули super mega menu opencart 2.4.1 варезный
Могу купить лицензию и модуль MegaMenu Pro (пока думаю как лучше) посоветуйте....
Вот такой заказ интересует сроки и сумма, нужен спец который сделает, в дальнейшем есть еше работка
Спасибо жду предложений!
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