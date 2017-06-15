Парсер для каталога на Drupal

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Есть прототип сайта, который будет на друпале.

У каждого товара будут заполняться поля (в скобках указаны столбцы в таблице исходнике) - артикул (item_no, наименование, материал (information - до знака "|" ), цвет  (information - после знака "|" ), стоимость (пока в таблице нет, будет позже), категория (большой заголовок, например "Beds"), подкатегория (grops), размер (dimensions), миниатюра товара(main image), и несколько изображений для миниатюрые(images). 

Задача состоит в том, чтобы сделать парсер, который из excel файла с данным полями заполнит сайт. Пути к изображениям прописаны со стороннего с (information - до знака "|" )айта, нужно чтобы они загружались на наш сайт.

https://yadi.sk/d/Z7JDVpIl3K9HuB - таблица

Хотелось бы увидеть стоимость и сроки.

Drupal
7 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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