Парсер для каталога на Drupal

Ищем знатока плагина woocommerce (WordPress). Необходимо доработать интернет магазин на WordPress, с плагином woocommerce. Готовы на долгосрочное сотрудничество. На сегодня необходимо доработать: "Сравнение товаров", вывод нужные полей, пустых скрыть со страницы сравнения. Цена и сроки договорные. Ждём Ваших предложений, примеры работ приветствуются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть прототип сайта, который будет на друпале.
У каждого товара будут заполняться поля (в скобках указаны столбцы в таблице исходнике) - артикул (item_no, наименование, материал (information - до знака "|" ), цвет (information - после знака "|" ), стоимость (пока в таблице нет, будет позже), категория (большой заголовок, например "Beds"), подкатегория (grops), размер (dimensions), миниатюра товара(main image), и несколько изображений для миниатюрые(images).
Задача состоит в том, чтобы сделать парсер, который из excel файла с данным полями заполнит сайт. Пути к изображениям прописаны со стороннего с (information - до знака "|" )айта, нужно чтобы они загружались на наш сайт.
https://yadi.sk/d/Z7JDVpIl3K9HuB - таблица
Хотелось бы увидеть стоимость и сроки.
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