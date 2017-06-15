Доработка сайта с плагином woocommerce (WordPress)

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок155 просмотров
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Ищем знатока плагина woocommerce (WordPress).

Необходимо доработать интернет магазин на WordPress, с плагином woocommerce. Готовы на долгосрочное сотрудничество. 

На сегодня необходимо доработать: 

"Сравнение товаров", вывод нужные полей, пустых скрыть со страницы сравнения.

Цена и сроки договорные. 

Ждём Ваших предложений, примеры работ приветствуются.

WordPressWooCommerce
6 лет назад
nikos_kiev
Николай 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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