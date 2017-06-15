Работа с АПИ ВК

Ищу программиста для внедрение указанных аудитов во вложении. Хранилище файлов находится в облаке движка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать концепт сервиса, вытаскивающего плейлисты твоей музыки через апи вк
Пример работающего подобного сервиса http://kissvk.com/
Сервис должен дать возможность проиграть и скачать музыку твоего плейлиста вк через браузер
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $80Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
сайт пример: snyato.ru Уникальный дизайн. Онлайн конструктор для фотокниг (важно). Цену предлагайте сами. Удобная система управление сайтом.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
[i]сайт [url=https://detaly.by/]https://detaly.by/[/url]создан на базе CMS OpenCart Version 2.3.0.2 (trs-2.3.0.0)[/i] Вданный момент для интеграции интернет-площадок клиентов Постащик предлагает API-сервисы только для проценки. Они позволяют получить наши ценовые предложения (в ценах клиента) по искомым запчастям (включая аналоги) с остатками и сроком ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен модуль масштабирования изображений для товара. При загрузки изображений в товары, если картинки разных размеров, то на сайте они выглядят некрасиво. Нужен модуль который будет работать примерно как установка аватара в вк. То есть загружаешь ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доработка Сайта биржи мастеров. Сайт уже фактически сделан. Мы его возьмем здесь [url=https://monoray.ru/products/open-job-cms]https://monoray.ru/products/open-job-cms[/url] . Там открытый код. Его надо подправить и поменять под наши потребности.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Каналы коммуникаций: Чат FB Чат Вк Чат Twitter Whatsapp Viber Telegramm Чат на сайте Skype Google Hangouts Контент: Сервис, посредством API к каждому мессенджеру собирает текстовые сообщения, файлы и картинки и по собственному API передает их в CRM-систему для обработки операором и возвращает ответ оператора в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Работа по такими сайтами как Vk.com Нужен грамотный разработчик клиента для ПК . Возможно на постоянную основу .Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нам необходим специалист для внесения изменений и решении вопросов, связанных с интернет-магазином на движке ReadyScript. На данный момент взяты за основу шаблонный макет сайта. Потребуется в перспективе работы по изменению шаблона.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать Виджет размером 650х600, в зеленой цветовой гамме (дизайна нет). В виджете будет размещена следующая информация: o Форма ввода адреса (четыре поля: город, улица, дом, квартира); o Форма ввода Е-mail (одно поле) o Описание (состав предоставляемых данных, сроки предоставления, стоимость, ссылка ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Optictelecom_kz 1. Сделать возможность просмотра товаров на сайте виде плитке и списка. На данный момент просмотр только виде плитки. 2. Psd исходник приложен. В мобильной версии все тоже должно отображаться корректноВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад