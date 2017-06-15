Работа с АПИ ВК

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка92 просмотра
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Необходимо разработать  концепт сервиса, вытаскивающего плейлисты твоей музыки через апи вк

Пример работающего  подобного сервиса http://kissvk.com/

Сервис должен дать возможность проиграть и скачать музыку твоего плейлиста вк через браузер

7 лет назад
natul_p33
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
anvarismagilov
Анвар 
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
7 лет назад
$100
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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