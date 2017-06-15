Самописный сайт. Внести изменения.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок120 просмотров
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Optictelecom_kz

1.   Сделать возможность просмотра товаров на сайте виде плитке и списка. На данный момент просмотр

только виде плитки.

2.   Psd исходник приложен.

В мобильной версии все тоже должно отображаться корректно

7 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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