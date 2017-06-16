Дорабоать MVC CRM систему.

Доброго времени суток, необходимо доработать crm систему.

Необходимы знания: php, js, mysql, MVC

Вот сам проект который требует доработки:

crm.aql.kz

root

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Список задач:

1. В оферте старый адрес.

2. Когда приходит ответ от менеджера по перевозкам к менеджеру по продажам необходимо какая нибудь подсветка вновь прибывших ответов, иначе трудно искать в списке. Либо какую нить уведомлялку что пришло столько то ответов.

3. Когда приходит ответ от менеджера необходима возможность его просмотра.

4. В продажах нет сформировать от менеджера ( выборка)

5. В продажах необходимо сделать так чтобы можно было видеть сколько ( количество) звонков входящих или исходящих было сделано. ( либо номера по порядку либо количество либо еще что то) чтобы не считать вручную.

6. В заявках так же чтобы можно было посмотреть количество заявок за какой либо период.

7. Учесть если у нас несколько пунктов разгрузки.

8. Проценты оплат в перевозчике не работают.

9. При мульти модальной перевозке выгружает одного и того же перевозчика.

10. Добавить комментарии в задачу от менеджера по перевозкам к менеджеру по продажам.

11. Поиск клиентов и перевозчиков.

12. Возможность перенаправлять задачи между менеджерами.

13. Остаточный платеж по клиенту и перевозчику.

14. ﻿ Перегруз и пользование сделать селекты выбора

Задачи могут быть не совсем понятны, поэтому желательно их обсудить по пунктам в скайпе. А также обсудить цену и сроки.