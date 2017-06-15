Доработка сайта на php

Всем доброго времени суток! Нужно сделать онлайн сайт на DLE. Чтобы с ним не было заморочек по наполнению (т.к. сайт пойдет в дополнению к имеющемуся торрент трекеру) Откуда парсить и пример того чего хочу имеется ...