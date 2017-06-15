Здравствуйте. Необходим специалист, который реализует на Laravel сервис с платным доступом(подпиской) На фронте 3 страницы: главная +1 текстовая (типа о нас) форма регистрации (типовая: логин, пароль, подтверждение пароля, е-мейл) соглашение об использовании сайта. После регистрации можно оформить подписку на N месяцев. После ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток! Нужно сделать онлайн сайт на DLE. Чтобы с ним не было заморочек по наполнению (т.к. сайт пойдет в дополнению к имеющемуся торрент трекеру) Откуда парсить и пример того чего хочу имеется (как парсить желательно тоже объяснить). Вообщем нужен тот кто соображает в этой теме!
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