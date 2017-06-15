Веб-программирование

Требование:

знание PHP, работа с mssql, опыт работы с api Yandex (Metrika, Direct, Market)

Программист для корректировки или создания с нуля

Данные идут с 10+ сайтов, потому используется собственная БД для анализа

Очень желательно иметь опыт работы с api этих систем.

Часть кода реализована на python, часть на php

Запись в базу mssql

Вероятно, что работа с python вызовет сложности при записи в mssql, так что проще все сделать на php

Структура базы есть, но не все данные приходят корректно.

Получение данных через api

Краткое ТЗ

Получение данных - каждый день

Логика получения данных из метрики

Таблица, содержащая url / id сайта / id товара (в данном случае и категория и товар будут иметь id товара, связано это с тем, что получить данные по странице категории и суммарно по товарам и странице категории не представляется возможным иначе) Id товаров и категорий передается через дополнительные параметр Метрики

При записи в таблицу с данными метрики подставляем только id товара / id сайта + все нужные параметры из метрики (трафик по каналам, конверсии)

При записи в таблицу с данными по директу/adwords или любой другой ppc системы (директ отдает только url перехода) проводим сравнение с 1 таблицей, находим соответствующий id товара и только так записываем данные

Метрика - данные по трафику

- трафик делится по каналам (в базе предусмотрен ряд каналов)

- трафик делится по товарам и категориям (товары и категории в базе могут не совпадать с сайтом, потому в качестве дополнительного параметра передается id товара / id категории)

- конверсии (желательно 3-4)

Маркет - получение расходов

- расходы собираются для каждого товара

- спустя 2-3 дня повторно проходим для учета корректировок маркета

- раз в месяц еще один контрольный забор, чтобы учесть все, включая заказы на маркете

- при сборе расходов нужно собирать и расход на маркете

Директ/Adwords - получение расходов

- собираем расход для товара или категории, на основании таблицы метрики

- получаем название группы объявлений / ключевое слово

- для adwords нет api (получаем через google docs)