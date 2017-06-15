Доброго времени суток, необходимо доработать crm систему. Необходимы знания: php, js, mysql, MVC Вот сам проект который требует доработки: crm.aql.kz root 12345 Список задач: 1. В оферте старый адрес. 2. Когда приходит ответ от менеджера по перевозкам к менеджеру по продажам необходимо какая нибудь подсветка ...
Нужно разработать программу автоматизация соц сетей по типу автокликер
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