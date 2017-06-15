Сервис управления сообщениями

Каналы коммуникаций:

Чат FB

Чат Вк

Чат Twitter

Whatsapp

Viber

Telegramm

Чат на сайте

Skype

Google Hangouts

Контент:

Сервис, посредством API к каждому мессенджеру собирает текстовые сообщения, файлы и картинки и по собственному API передает их в CRM-систему для обработки операором и возвращает ответ оператора в тот мессенджер с которого пришел запрос.

Функционал администратора

Администратор подключившись к сервису посредством авторизации получает собственный ключ интеграции и IP сервиса, который затем использует в своих системах для интеграции.

Администратор указывает IP-адрес своей системы, с которой будут приходить запросы.

В своем кабинете, администратор может завести дополнительных пользователей от имени которых будет обращаться к системе.

Также вводит учетные данные корпоративных аккаунтов в мессенджерах. (Данные аккаунты используются сервисом для подключения к общению через данные каналы)

Отчетность

Отчетность сервиса представлена базовыми отчетами администратора

Нагрузки по каналам

Количество отвеченных\не отвеченных обращений

Общее количество чатов с клиентами (обработаны или открыты на данный момент)

Еффективность операторов

Система логирования входов и ошибок

Единое API

Сервис для подключения состоит из нескольких частей

Web-hook в CRM-систему о том что пришло сообщение, с детализацией - по какому каналу, для какого оператора, в рамках какой цепочки общения

API, по запросу в который система отдает последнее сообщение, идентификатор цепочки и клиента.

API, по запросу с идентификатором цепочки, система отдает историю переписки

История переписки сохраняется в сервисе и может быть использована в СRM для отчетности либо показе оператору.