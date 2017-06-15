Настроить прием оплат интерасса на сайте

Нужно скопировать сайт ( intro-keys ru ) . Привязать оплату на мой Яндекс и автоматизировать выдачу ключей например из txt файла. А так же возможность настраивать вероятность выпадения. основное описал. пишите сразу цены
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требуется для сайта на wodpress настроить прием платежей через систему интерасса
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