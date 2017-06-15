Сервис для написания информационных запросов

Ищем знатока плагина woocommerce (WordPress). Необходимо доработать интернет магазин на WordPress, с плагином woocommerce. Готовы на долгосрочное сотрудничество. На сегодня необходимо доработать: "Сравнение товаров", вывод нужные полей, пустых скрыть со страницы сравнения. Цена и сроки договорные. Ждём Ваших предложений, примеры работ приветствуются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простий сервіс, котрий спрощує процедуру написання інформаційних запитів відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від імені фізичних та юридичних осіб, а також об'єднань громадян. Сервіс дозволяє правильно скласти запит та отримати pdf файл для друку (завантаження чи відправка електронною формою).
На базі Wordpress, мова програмування РНР.
Замовник - громадськая організація.
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