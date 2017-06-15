Требуется создать сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Нужно создать аналог - сайта csgofast . com

Дизайн будет свой - структура и принцип - тот же.

Скрипты рулеток в инете есть.

Интересуют цены.

7 лет назад
mikenovo
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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