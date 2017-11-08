Итеграция почты россии по API в сайт и доработка оформления - срочно

$69
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки117 просмотров

Итеграция почты россии по API в сайт и доработка оформления заказа - срочно

Имеется ТЗ подробное!

Бюджет 4000 рублей, сроки сегодня к вечеру!

Оплата БЕЗ авансов, по факту готовности задачи!

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8 лет назад
mostcreatesss
Констатин 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров