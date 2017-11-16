Проблема с вордпрессом

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки140 просмотров

Здравствуйте! 

http://xn----7sbad3ajheca0ekcug0n.xn--p1ai/ - не работает календарь и нет привязки к датам - слетело это все после обновления вордпресса

WordPress
8 лет назад
pavelseo
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Исполнитель все сделал в срок. Рекомендую
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад