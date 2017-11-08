Доработка магазина на Wordpress

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Закрыт4 заявки143 просмотра

Есть самописный магазин на wordpress ( Не Woocommerce )  

Нужно сделать: 

- Необходимо сделать простенькую регистрацию , с историей заказов и создания тикетов в личном кабинете  

- Необходимо переделать отображение категорий и подкатегорий на странице товаров. – API оплата , выдача товара после оплаты ( цифровой товар ), панели в админке ( qiwi , yandex , bitcoin ) 

- Не выводит содержимое новой страницы , get the content не работает; 

- Отзывы добавляются через админку , через форму не добавляются ошибка 

- Закрепить меню в хедере на всех страницах ( на некоторых страницах почему то сьезжает )  

WooCommerceWordPress
8 лет назад
Rusov86
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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