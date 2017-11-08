Доработка магазина на Wordpress

Есть самописный магазин на wordpress ( Не Woocommerce )

Нужно сделать:

- Необходимо сделать простенькую регистрацию , с историей заказов и создания тикетов в личном кабинете

- Необходимо переделать отображение категорий и подкатегорий на странице товаров. – API оплата , выдача товара после оплаты ( цифровой товар ), панели в админке ( qiwi , yandex , bitcoin )

- Не выводит содержимое новой страницы , get the content не работает;

- Отзывы добавляются через админку , через форму не добавляются ошибка

- Закрепить меню в хедере на всех страницах ( на некоторых страницах почему то сьезжает )