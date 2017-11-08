Доработка адаптивной вёрстки срочно, макеты в SKETCH

$26
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка80 просмотров

Доработка адаптивной вёрстки сайта PSD - HTML срочно, макеты в SKETCH или Zeplin

макеты имеются, включая планшет версию и мобильные

Pixel Perfect!

Оплата БЕЗ авансов, по-этапно!

Бюджет 1 500 рублей

Сроки сегодня к вечеру!

Оставляйте ваш скайп

HTMLSketch
8 лет назад
mostcreatesss
Констатин 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров