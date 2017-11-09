Доработка сайта на wordpress: програмирование и верстка

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок216 просмотров

 Добрый день.

Необходимо внести изменения на сайт в соответствии с ТЗ в приложении.

Срок на работу - до конца дня 10.11.

WordPress
8 лет назад
rylova916220
Лена 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
8 лет назад
$80
2 дня
Могу посоветовать Алексея как надежного, спокойного и внимательного исполнителя. Закончил задание раньше срока. Не ограничивается простым выполнением ТЗ, предлагает поправки и новые варианты для оптимального результата. Спасибо за работу!
Хороший, адекватный заказчик, оплата сразу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
8 лет назад