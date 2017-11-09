Востaновить функционал сайта, проблема с MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок160 просмотров

На днях у нас был крэш базы и после этого перестала работать одна функция сайта. Более точное ТЗ в приложении.

Кому под силу такое задание?

MySQL
8 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Опытный разработчик, быстро и чётко разобрался с задачей. Могу только рекоммендовать!
Спасибо.

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад