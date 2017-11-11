Доработать расширение Chrome скрывающее уже показанные анкеты на сайте . Нужно внести изменения в работающий плагин так как сайт изменился
Написать роутинг для компонента Joomla
Есть задача сделать несколько нестандартный роутинг в самописном компоненте по модели нового роутера для Joomla 3.8
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