Написать роутинг для компонента Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка126 просмотров

Есть задача сделать несколько нестандартный роутинг в самописном компоненте по модели нового роутера для Joomla 3.8

Joomla
8 лет назад
ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
2 дня
Понравилось сотрудничество, все четко, по делу, профессионально.
Четкое ТЗ. Доступность для обсуждения деталей. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад