Поменять адрес ссылки на сайте

На странице есть две ссылки. Первая ссылка правильная (/catalogue/catalogue2/2341/), а вторая ведет на несуществующий урл (/catalogue2/2341/). В урле пропущена часть адреса. Надо поправить.

Сложность задачи заключается в том, что сайт написан на backbone.

Подобных задач много.

Прошу в ответах на проект указывать есть ли у вас опыт работы с backbone.