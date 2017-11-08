Поменять адрес ссылки на сайте

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок187 просмотров

На странице есть две ссылки. Первая ссылка правильная (/catalogue/catalogue2/2341/), а вторая ведет на несуществующий урл (/catalogue2/2341/). В урле пропущена часть адреса. Надо поправить.

Сложность задачи заключается в том, что сайт написан на backbone.

Подобных задач много.

Прошу в ответах на проект указывать есть ли у вас опыт работы с backbone.

8 лет назад
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров