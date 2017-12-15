Доработка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок188 просмотров

Требуется доработка сайта на WordPress.

Добавление функционала, правка замечаний.

ТЗ вышлем кандидатам

WordPress
7 лет назад
Ruslan78
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$100
1 день
Всё великолепно. Очень рад, что посчастливилось поработать с Денисом. Всё супер и в онлайн режиме. Буду рад снова поработать!
Отличный заказчик, оплата моментальна, постоянно онлайн. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад