SEO-фильтры для Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Сайт: prostirpodiy.com

На данный момент URL-адреса страниц фильтров генерируются динамически.

Необходимо настроить статические URL-адреса для страниц фильтра.

Детальное ТЗ отправлю в личку. 

8 лет назад
o_shcherb
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров