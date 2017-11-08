Доработка сайта на WIX

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Закрытнет заявок237 просмотров

Здравствуйте. Интересует выполнение 2 доработок на WIX-сайте:

1. Внедрить подмену телефонных номеров на сайте Викс. Подмена телефона должна осуществляться исходя из данных UTM-меток.

2. Повесить цель для Метрики и Аналитикс, которая будет срабатывать по нажатию на телефон с мобильной версии.

Wix
8 лет назад
dboltachev
Дмитрий 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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