Починить парсер на Asp.Net

Нужен спец по Asp.Net

Перестал работать серверный парсер интернет-магазинов (парсит 5 источников, разбирает, складывает в папку в едином формате). На серваке менялся IP , может из-за этого.

И, скорее всего, нужно будет скорректировать маски по двум донорам (у них чуть поменялась вёрстка).

Работу нужно сделать срочно, в идеале за ночь.

Пишите, кто может приступить сразу.

Спасибо, очень жду !