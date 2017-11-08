Починить парсер на Asp.Net

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Закрыт1 заявка168 просмотров

Нужен спец по Asp.Net 

Перестал работать серверный парсер интернет-магазинов (парсит 5 источников, разбирает, складывает в папку в едином формате).  На серваке менялся IP , может из-за этого.

И, скорее всего, нужно будет скорректировать маски по двум донорам (у них чуть поменялась вёрстка).

Работу нужно сделать срочно, в идеале за ночь.

Пишите, кто может приступить сразу.

Спасибо, очень жду !

ASP.NET
8 лет назад
medved
51 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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