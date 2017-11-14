Доработка проект на Wordpress - срочно

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Доработка проект на Wordpress - срочно

20$

Сроки 2 часа

пишите ваш скайп

WordPress
8 лет назад
mostcreatesss
Констатин 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, тактичный в общении, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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