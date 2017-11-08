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Закрыт5 заявок149 просмотров

Такое дело:у нас есть сайт рулетки вещей по игре playerunknown's battleground  

На тестовом сервере все работало, как перенесли на другой сервер то бот перестал принимать и отдавать вещи, которые вносят игроки 

Нужно найти в чем проблема и исправить её

8 лет назад
Inboxiop
Порог 
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров