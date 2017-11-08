Требуется доработка сайта на WordPress. Добавление функционала, правка замечаний. ТЗ вышлем кандидатам
Сайт
Такое дело:у нас есть сайт рулетки вещей по игре playerunknown's battleground
На тестовом сервере все работало, как перенесли на другой сервер то бот перестал принимать и отдавать вещи, которые вносят игроки
Нужно найти в чем проблема и исправить её
Заявки фрилансеров
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