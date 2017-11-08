Нужно создать простой одностраничник, лендинг по теме "скупка аккумуляторов"
Восстановить работоспособность сайтов
На 2 работающих простых сайтах всплыла ошибка и сайт перестал открываться. Возможно наличие вирусов. Ошибки:
1
Fatal error: Cannot redeclare i1dfaa27() (previously declared in /home/users/b/bifany/domains/shtamps.ru/sites/all/themes/dewdori/block.tpl.php:1) in /home/users/b/bifany/domains/shtamps.ru/sites/all/themes/dewdori/block.tpl.php on line 1
2
Fatal error: Unknown: Failed opening required '/home/users/b/bifany/domains/aa18.ru/index.php' (include_path='.:/usr/local/zend-5.3/share/pear') in Unknown on line 0
Заявки фрилансеров
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