Создание фильтра товаров на сайте интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок128 просмотров

На сайте интернет-магазина по продаже парфюмерии необходимо создать фильтр товаров по категориям и по брендам, все товары промаркированы по брендам и категориям. Также сайт адаптирован под мобильную версию, в ней тоже необходимо сделать такой фильтр.

8 лет назад
Konevsky
Дмитрий 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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