Cайт - gearbest.com С этого сайта приходят купоны с акциями. Приходит код (несколько букв-цифр), наименование товара и время когда этот купон будет действовать. Нужно сделать функционал, чтобы этот купон автоматически сработал, т.е. сейчас проблема ...
Php drop file form
Приветствую
Нужно сделать простейшее веб приложение на пхп (на сервере версия php 5.2.4) - пользователь видит поле, куда можно перетянуть файл.
Бросает csv файл, приложение к каждой строке применяет функцию отсюда http://d.pr/n/CsVu6K
и тут же отдает файл обратно - в зависимости от параметра $download = true/false
файл либо скачивается, либо пользователь получает ссылку на скачивание файла.
здесь пример файла
пишите ваши цены и скайп)
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