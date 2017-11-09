Php drop file form

$15
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Завершен4 заявки128 просмотров

Приветствую

Нужно сделать простейшее веб приложение на пхп (на сервере версия php 5.2.4) - пользователь видит поле, куда можно перетянуть файл.

Бросает csv файл, приложение к каждой строке применяет функцию отсюда http://d.pr/n/CsVu6K

и тут же отдает файл обратно - в зависимости от параметра $download = true/false

файл либо скачивается, либо пользователь получает ссылку на скачивание файла.

здесь пример файла

http://d.pr/f/QqFWa7

пишите ваши цены и скайп)

PHP
8 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую
Отличный заказчик, рекомендую.

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pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад