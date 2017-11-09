Подключение ПО платежной системы контакт

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Подключение: установка, настройка , произведение тестового платежа , перевод в боевой режим. 

https://www.contact-sys.com/contact-ng - инструкцию прилагаю

8 лет назад
guest_15102219789635
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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