Будет 2 проекта по изменению готовых решений на Bitrix. Интересует цена, платежная система и сроки по каждому проекту. Информация о том, как вы круты без цен и сроков игнорируется, так же игнорируются цены за час/день/неделю/месяц ...
Подключение ПО платежной системы контакт
Подключение: установка, настройка , произведение тестового платежа , перевод в боевой режим.
https://www.contact-sys.com/contact-ng - инструкцию прилагаю
Заявки фрилансеров
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