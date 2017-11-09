Редактирование templates для eBay

Имеется шаблон для eBay (скрин приложен). Картинки и css грузится с нашего сайта.

Недавно eBay изменил правило использования шаблонов. Поэтому:

1. Требуется создать новый с внешним видом старого

2. Сделать так, чтобы можно было изменять шаблоны всех лотов с одного места.

Актуальные правила и способы создания шаблонов есть например тут: https://support.i-ways.net/hc/en-us/sections/202737349