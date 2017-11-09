Будет 2 проекта по изменению готовых решений на Bitrix. Интересует цена, платежная система и сроки по каждому проекту. Информация о том, как вы круты без цен и сроков игнорируется, так же игнорируются цены за час/день/неделю/месяц ...
Редактирование templates для eBay
Имеется шаблон для eBay (скрин приложен). Картинки и css грузится с нашего сайта.
Недавно eBay изменил правило использования шаблонов. Поэтому:
1. Требуется создать новый с внешним видом старого
2. Сделать так, чтобы можно было изменять шаблоны всех лотов с одного места.
Актуальные правила и способы создания шаблонов есть например тут: https://support.i-ways.net/hc/en-us/sections/202737349
Заявки фрилансеров
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