Бот для телеграмма

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Необходимо написать бота для телеграмма, который будет делать перепосты с одного канала (чужого) в мой канал. 

Спасибо

8 лет назад
motos
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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