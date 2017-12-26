*Сделать версту сайт курьерской службы, согласно прикрепленным файлам.

*Адаптивная верста

*Страница Gazelkin Prices возможность менять стоимость внутри таблицы "Виды тарифов"

*Страница Gazelkin Prices идентичные страницы в каждой из под категорий столбцов слева: Срочная Доставка, Стандартная Доставка, для частных лиц, Для Интернет Магазинов,Доставка корреспонденции, Для организаций, Самовывоз.

Т е наличие на каждой страницы, идентичной таблицы со стоимость, возможностью вставить текст и прикрепить файл pdr.

*Страница Gazelkin home в таблица "расчета стоимости доставки" необходим функционал с расчетом стоимости доставки согласно выбранной улице в пределах г. Санкт-Петербург и выбранному способу доставки:

Пример м. Нарвская-м. Гражданский проспект тариф "Стандартный". Стоимость 300 рублей.

Пример м. Нарвская-м. Гражданский проспект тариф "Срочный". Стоимость 400 рублей.

При нажатии на кнопку "Заказать" открывается окно "Перезвоните мне". А выбранные параметры ранее, копируются в качестве комментарий. Заявка падает на почту [email protected] с именем, номером телефона и комментарием.

*По возможности установить модуль карту дорог с пробками (онлайн) Яндекса по Санкт-Петербургу. Отображение на каждой странице внизу.

* Наличие модуля "Перезвоните мне". Главная страница. Gazelkin home.