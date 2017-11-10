Добрый день.

Нужно скопировать сайт по ссылке - https://money-tree.info

Главную страницу и следующую, переход на которую по кнопке "оценить мой трафик".

Чтобы работало точно так же, как в оригинале.

Кнопка "оплатить услуги платформы и пререйти к выводу стредств" должна вести на ссылку, которую я дам.