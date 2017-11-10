Скопировать сайт.

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок372 просмотра

Добрый день.

Нужно скопировать сайт по ссылке - https://money-tree.info

Главную страницу и следующую, переход на которую по кнопке  "оценить мой трафик".

Чтобы работало точно так же, как в оригинале.

Кнопка "оплатить услуги платформы и пререйти к выводу стредств" должна вести на ссылку, которую я дам.

8 лет назад
thom1
Артём 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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