Необходим опытный и исполнительный программист на Embarcadero C++ Builder XE5 для доработки графического пользовательского интерфейса рабочей программы. Тип приложения – VCL. Используемые компоненты – AlphaControl (желательно больше компонентов не использовать, но в принципе ...
Программист (алгоритмы, платежные агрегаторы, биткоины)
Нужен специалист, который хорошо разбирается в агрегаторах 1 и 2 уровня. Может дать практические указания.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется профессионал высокого уровня на доработку проекта: Фреймворки: Webasyst (Shopscript 5 PHP), React (JS), Bootstrap (CSS), Yii2 (PHP) Используемые технологии: PHP, MySql, Redis, Memcahed, Gearman, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать корзину (была упрощена), прикрутить модуль оплаты от ПриватБанка, небольшие правки адаптивности в карточке товара. Подробности исполнителю. Указывайте цену и сроки в заявке. БС сделка или предоплатаЗавершен8 лет назад
- $8
Добрый день. Нужно скопировать сайт по ссылке - https://money-tree.info Главную страницу и следующую, переход на которую по кнопке "оценить мой трафик". Чтобы работало точно так же, как в оригинале. Кнопка "оплатить услуги ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть личный кабинет на данном фреймворке, нужно изменить полностью его дизайн и логику расчетов. Подробнее можем обсудить в скайпе.Завершен8 лет назад
Сделайте мне на сайте push-уведомленияВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Интеграция заявок с сайта в amoCRM На сайт поступают заявки на почту Имя, Телефон, Мейл. Хотим все заявки что бы отправлялись в базу amoCRM автоматом Сам сайт на MODX. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
*Сделать версту сайт курьерской службы, согласно прикрепленным файлам. *Адаптивная верста *Страница Gazelkin Prices возможность менять стоимость внутри таблицы "Виды тарифов" *Страница Gazelkin Prices идентичные страницы в каждой из под категорий столбцов слева: ...Завершен7 лет назад
Нужно установить дашборд на сайт http://demos.creative-tim.com/material-dashboard-pro/examples/dashboard.html и сделать форму регистрации для клиентовВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется оформить личный кабинет. Добавить аватарку, никнейм. Так же добавить пару полей Steam profile link (автоматом заполнено, если вход был через стим), tradeoffer link( по умолчанию пустое, но рядом значок/кнопка для перехода по ссылке, где ...Завершен8 лет назад