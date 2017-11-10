Программист (алгоритмы, платежные агрегаторы, биткоины)

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Закрыт3 заявки119 просмотров

Нужен специалист, который хорошо разбирается в агрегаторах 1 и 2 уровня. Может дать практические указания. 

8 лет назад
VadimSVV
Вадим 
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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