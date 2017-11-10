Исправить баги на сайте, кастомизация WordPress + LearnPress + WPML

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Необходимо исправить баги, и проблемы совместимости плагина LearnPress и WPML, в основе сайт тема (Eduma):

Баги:

  • Моб версия (рус) нельзя взять бесплатный курс без авторизации. Перекидывает на пустую страницу. В англ (это default language) переходит на страницу регистрации/авторизации
  • На русской версии страниц (PAGE) отоброжает, дату автора и тд. На англ версии все нормально (только контент), необходимо исправить, баг связан с WPML.
  • Не работает выдача сертификатов после окончания курса на русской версии сайта, на англ все ок.
  • Нельзя изменить пароль в личном кабинете на русском языке (кнопка не активна), на англ все ок
Улучшения:

  • Необходимо сделать в админ панели простую форму добавления инструкторов на сайт, сейчас это делается через обычное добавление пользователей с привязкой роли "instructor", выдумывание email, паролем и прочими вытекающими...
  • --- Нужно упростить:
  • Имя Фамилия инструктора
  • Звание (текстовое поле)
  • Фото
  • Об инструкторе
  • После этого должен создаваться инструктор с этим данными, так же должна быть страница со списком инструкторов в админ панели, чтобы можно было их редактировать.
  • Создать страницу где необходимо вывести всех инструкторов, фото,  имя фамилия, звание. При клике попадаем на профиль инструктора (встроенная ф-нк learnpress)
  • Убрать лишнюю информацию с профиля инструктора
  • Добавить кнопку получить сертификат в курс, после нажатия выдается сертификат за курс (встроенная ф-нк learnpress), но сейча из коробки, чтобы получить сертификат пользователю необходимо завершить каждый урок, и потом еще сам курс (нажать кнопку).
В дальнейшем подразумивается долгое сотрудничество, так как есть огромное количество необходимых кастомизаций.

Указывайте сроки.

Готов ответить на любые вопросы.

WordPress
8 лет назад
felinskyi
Богдан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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