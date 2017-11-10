Необходим опытный и исполнительный программист на Embarcadero C++ Builder XE5 для доработки графического пользовательского интерфейса рабочей программы. Тип приложения – VCL. Используемые компоненты – AlphaControl (желательно больше компонентов не использовать, но в принципе ...
Исправить баги на сайте, кастомизация WordPress + LearnPress + WPML
Необходимо исправить баги, и проблемы совместимости плагина LearnPress и WPML, в основе сайт тема (Eduma):
Баги:
- Моб версия (рус) нельзя взять бесплатный курс без авторизации. Перекидывает на пустую страницу. В англ (это default language) переходит на страницу регистрации/авторизации
- На русской версии страниц (PAGE) отоброжает, дату автора и тд. На англ версии все нормально (только контент), необходимо исправить, баг связан с WPML.
- Не работает выдача сертификатов после окончания курса на русской версии сайта, на англ все ок.
- Нельзя изменить пароль в личном кабинете на русском языке (кнопка не активна), на англ все ок
- Необходимо сделать в админ панели простую форму добавления инструкторов на сайт, сейчас это делается через обычное добавление пользователей с привязкой роли "instructor", выдумывание email, паролем и прочими вытекающими...
- --- Нужно упростить:
- Имя Фамилия инструктора
- Звание (текстовое поле)
- Фото
- Об инструкторе
- После этого должен создаваться инструктор с этим данными, так же должна быть страница со списком инструкторов в админ панели, чтобы можно было их редактировать.
- Создать страницу где необходимо вывести всех инструкторов, фото, имя фамилия, звание. При клике попадаем на профиль инструктора (встроенная ф-нк learnpress)
- Убрать лишнюю информацию с профиля инструктора
- Добавить кнопку получить сертификат в курс, после нажатия выдается сертификат за курс (встроенная ф-нк learnpress), но сейча из коробки, чтобы получить сертификат пользователю необходимо завершить каждый урок, и потом еще сам курс (нажать кнопку).
Указывайте сроки.
Готов ответить на любые вопросы.
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