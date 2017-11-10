Необходим опытный и исполнительный программист на Embarcadero C++ Builder XE5 для доработки графического пользовательского интерфейса рабочей программы. Тип приложения – VCL. Используемые компоненты – AlphaControl (желательно больше компонентов не использовать, но в принципе ...
Получение и вывод данных из API в панели сайта WordPress
Добрый день!
Необходимо используя данный API: https://coinmarketcap.com/api
Настроить на сайте WordPress вывод курсов валют с возможностью выбора нужных пользователю и сохранение настроек на пк пользователя (без привязки к БД и регистрации).
Требуемые навыки: знание WordPress, JS, PHP.
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