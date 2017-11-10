Получение и вывод данных из API в панели сайта WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок135 просмотров

Добрый день!

Необходимо используя данный API: https://coinmarketcap.com/api

Настроить на сайте WordPress вывод курсов валют с возможностью выбора нужных пользователю и сохранение настроек на пк пользователя (без привязки к БД и регистрации).

Требуемые навыки: знание WordPress, JS, PHP.

JavaScriptPHPWordPress
8 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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