Доработать плагин на Wordpress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок315 просмотров

Есть необходимость доработать плагин импорта из CSV/Excel. Подробное ТЗ есть, плагин отправлю.Оставляйте заявку, тз согласуем индивидуально. Важно чтобы позволяло время для выполнения задачи. 

Кратко:

- добавить автоматизацию загрузки файла CSV/Excel/XML по ссылке со стороннего сервера;

- указать время и количество обновлений;

- логирование загрузок;

WordPress
8 лет назад
kosgtx
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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