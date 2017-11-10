Shop-script 3.09 перестал меняться статус заказа после оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

После перехода на новый хостинг перестал автоматически меняться статус заказа после оплаты Free-kassa (Robokassa)

Поддержка хостинга ошибок не видит и нечего сделать не может. Нужно починить.

8 лет назад
parik84
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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