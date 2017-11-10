Настроить parse mx или разовой спарсить товары на опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки166 просмотров

Добрый день, имеется модуль parse mx. Работает не корректно, не можем добавить атрибуты для парсинга. Требуется настроить его и спарсить товары или если у вас есть свой парсер, то спарсить с него товары и залить к нам. Оплата 1000 руб, на Яндекс счёт, карту или киви кошелёк. 

Opencart
8 лет назад
lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров