Есть необходимость доработать плагин импорта из CSV/Excel. Подробное ТЗ есть, плагин отправлю.Оставляйте заявку, тз согласуем индивидуально. Важно чтобы позволяло время для выполнения задачи. Кратко: - добавить автоматизацию загрузки файла CSV/Excel/XML по ...
Каталог (скрипт обработки базы данных) автозапчастей
Имеем базу запчастей TecDoc, в которой содержится по автозапчастям (номера, производители, применяемость..).
А так же есть PHP class с запросами!
Нужно вывести такой каталог:
Желательно сделать все на API.
Заявки фрилансеров
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