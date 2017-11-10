Каталог (скрипт обработки базы данных) автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки165 просмотров

Имеем базу запчастей TecDoc, в которой содержится по автозапчастям (номера, производители, применяемость..).

А так же есть PHP class с запросами!

Нужно вывести такой каталог:

tecdoc.abcp.ru/catalog 

ruli.by/search/auto/ 

Желательно сделать все на API.

PHP
8 лет назад
vlad_balandyuk
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров